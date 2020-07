[신간 안내] <킵고잉> 外

[아시아경제 박병희 기자]

◆킵고잉= 글쓴이 주언규(신사임당)는 요즘 한창 주가를 올리고 있는 유튜버다. 그가 운영하는 유튜브 채널 '신사임당'의 구독자 수는 85만명에 달한다. 그는 반지하 단칸방에 살며 월 160만원을 벌던 직장인에서 사업가로 변신에 성공했다. 직장을 다니며 주식투자를 해서 부동산 임대업, 온라인 쇼핑몰 부업 등으로 돈을 벌었고, 이후 회사를 그만두고 오프라인 매장 운영, 유튜브 방송을 시작했다. 신사임당이 직장인으로 살았을 때 힘들었던 현실, 퇴사를 준비하는 과정, 종잣돈을 마련한 방법, 사기당하지 않는 법, 부업으로 시작해 돈 모으는 법을 자신의 재테크 경험과 돈 버는 노하우를 영상으로 촬영해 유튜브 채널 '신사임당'에 꾸준히 올렸다. 신사임당이 한국에서 돈 버는 가장 현실적인 방법을 공개한다. 재테크 초보자가 돈 모으는 법부터 100만원으로 스마트스토어 시작하는 법, 인맥 없는 사람이 사업하는 법, 멘탈 흔들리지 않는 마인드 관리법까지 평범한 사람들이 부의 길로 들어설 수 있도록 재테크 방법과 철학을 전한다.

◆내일 가게 문 닫겠습니다= 글쓴이는 약 15년간 자영업계에 몸담으며 속절없이 무너지는 초보 자영업작들을 지켜봤다. 자영업의 현실과 본질을 알려준다. 글쓴이는 자영업을 하기 위해 가장 중요한 것은 자신이 하려는 업의 본질을 파악하는 것이라고 강조한다.(한범구 지음/비즈니스맵)

◆라이브 경제학= 소득주도성장 정책, 부동산 규제, 최저임금, 양극화 개선 등 현재 치열하게 논쟁 중인 경제 관련 19개 논쟁에 대한 해법을 모색한다. 저자는 현재 첨예한 경제 관련 논쟁들이 좌우의 정치이념 대립으로 번지고 있다며 어느 한쪽의 의견만 강조돼서는 안 된다고 강조한다. 자본주의가 계속 변화하고 있기 때문이다. 따라서 글쓴이는 과거 사건과 현재의 경제적 문제를 연결지어 해법을 모색한다.(강성진 지음/매경출판)

