전북문화관광재단, 노타이·노재킷·반바지로 업무 능률 UP

내달 15일까지 ‘쿨 비즈니스 데이’ 운영

[아시아경제 호남취재본부 홍재희 기자] 무더운 여름 전북문화관광재단은 직원들의 창의적 업무환경 조성과 에너지 절약을 위해 ‘쿨 비즈니스 데이’를 운영한다.

26일 전북문화관광재단은 ‘노타이, 노재킷, 반바지 착용’ 등 복장을 간소화하는 ‘쿨 비즈니스 데이’를 내달 15일까지 실시한다고 밝혔다.

‘쿨 비즈니스 데이’는 간편하고 시원한 옷차림을 통해 직원들의 창의적 사고를 증진, 업무의 효율성을 높이기 위한 것이다.

이번 ‘쿨 비즈니스 데이’는 직장 내 분위기를 쇄신하기 위해 전 임직원을 대상으로 실시한다. 단, 민원인에게 불편을 주는 복장은 자제키로 했다.

한편, 이기전 신임 대표이사의 진두지휘 하에 새로운 제3기 운영을 맞이한 전북문화관광재단은 ‘지역과 상생하는 문화와 관광플랫폼’이라는 비전을 세우고 ‘창의, 포용, 협력’을 핵심가치로 삼아 지난 1일 선포식을 가진 바 있다.

호남취재본부 홍재희 기자 obliviate@asiae.co.kr