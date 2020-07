'온앤오프' 김민아 "외제차 할부금, 성실한 사람으로 만들어줘"

[아시아경제 박희은 인턴기자] 김민아가 새벽 출근길을 버티게 해준 외제차를 공개했다. 그는 이날 첫 셀프 세차에 도전하기도 했다.

25일 방송된 tvN '온앤오프'에서 김민아는 "약 4년 전에 만났고 날 지켜준 적이 꽤 있다. 듬직한 친구"라고 자신의 자동차를 설명했다.

이어 "2016년 2월식이다. 2016년 1월에 내가 날씨 방송을 시작했고 (차를) 2월에 받았다"며 "힘든 새벽 출근을 그만두지 않고 잘릴 때까지 한 건 자동차 덕분"이라고 강조했다.

그는 "한 달에 할부금이 정확히 64만 원이 나온다"며 현재 53개월치를 납부했다고 밝혔다.

그러면서 "저 친구가 날 성실한 사람으로 만들어줬다. 우리 부모님도 못 한 걸 했다. 좋은 친구"라며 "약간의 빚은 살아가는 원동력인 거 같다"고 말했다.

이날 김민아는 차의 묵은 때를 없애기 위해 처음으로 셀프 손 세차에 나섰다. 어설프지만 무사히 세차를 마친 김민아는 상쾌한 기분으로 드라이브를 했다.

양평 두물머리로 향한 김민아는 혼자만의 여유로운 시간을 보냈다. 그는 "최근 1~2년간 스케줄이 굉장히 많아서 휴일 생기면 거의 집에 있었다. 근데 이렇게 한 번씩 나오는 시간도 나한테 필요하다는 걸 느꼈다"고 설명했다.

이어 "집에 가만히 있는 것도 에너지가 생기긴 하지만 활력을 잃는 것 같다. 드라이브는 기분을 상쾌하게 바꿔주더라. 이런 시간도 필요하다는 걸 느꼈다. 충전 받은 느낌"이라며 만족스러운 시간을 보냈다.

