유명희, APEC 회의서 "WTO 다자통상시스템 강화"

[아시아경제 문채석 기자]유명희 통상교섭본부장이 세계무역기구(WTO)의 다자통상시스템을 강화해야 한다고 강조했다. 아시아태평양경제협력체(APEC) 역내 중소기업의 세계 시장 편입을 지원해야 한다고 역설했다.

유 본부장은 25일 12시 아시아태평양경제협력체(APEC) 화상 통상화의에 참가해 이 같은 제언을 했다.

유 본부장은 APEC 회원국들에 세 가지 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에 대응책을 제시했다.

구체적으로 ▲WTO 다자무역 강화로 역내 중소기업·취약계층 글로벌밸류체인(GVC) 편입 지원 ▲의료품 등 필수품 비관세 완화 논의 ▲필수 인력의 국경 간 이동 원활화로 개방적·안정적 GVC 유지 등이다.

APEC의 중장기 버전인 'Post-2020 Vision'이 디지털 변혁 등 급변하는 비즈니스 환경을 반영해야 한다고 언급했다.

이날 APEC 통상장관회의는 지난 5월5일 장관들이 공조 합의를 했던 공동선언문의 구체적인 이행을 논의하기 위해 열렸다.

장관들은 코로나19 공동대응을 위한 역내 회원국들의 의지를 재확인하고, 5월 선언문 내용을 구체화하는 공동 선언문을 채택했다.

선언문엔 ▲의료품 등 필수품 교역 관세·비관세 장벽 완화 및 무역 원활화 약속 ▲필수 인력의 국경 간 이동 원활화 방안 논의 ▲회원국 코로나19 대응 정책 정보 수집·공유 플랫폼 설립 논의 ▲WTO 다자통상시스템 지지 ▲Post-2020 Vision 도출 작업 가속화 등이 담겼다.

산업부 관계자는 "필수품 교역 관세·비관세 장벽 완화, 필수 인력의 국경 간 이동 원활화는 우리 측 제안으로 이뤄졌다"며 "업계의 글로벌 경제 활동을 정상화하는데 기여할 것"이라고 예상했다.

정부는 앞으로도 다양한 다자·복수국 간 채널 등을 통해 필수 인력 이동 원활화, 의료 물품 비관세 조치 개선 등에 관한 논의를 이끌어 국제 공조를 촉구할 예정이다.

우리 업계가 길어지는 코로나19 영향을 극복하고 경제 활동을 정상화하는 것을 돕기 위해서다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr