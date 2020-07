2019년 강남구 찾은 외국인환자 13만명...전국 1위

국내 전체 26.4%, 서울시 41.1% … 2022년까지 15만명 달성 가능할까?

[아시아경제 박종일 기자] 강남구(구청장 정순균)가 2019년 전년 대비 38.4% 증가한 외국인환자 13만1808명을 유치해 전국 1위를 기록하며 대한민국 대표 의료관광도시로 자리매김했다.

최근 한국보건산업진흥원이 발표한 ‘2019년 외국인환자 유치실적’에 따르면 강남구는 우리나라 전체 유치실적(49만7464명)의 26.4%, 서울시 전체 외국인환자 32만284명의 41.1%를 차지하는 성과를 올렸다.

국가별로는 중국 5만3720명(40.8%) 일본 2만9367명(22.3%) 미국 1만2305명(9.3%) 순이다.

진료 분야는 ‘성형·피부’(63.9%)가 가장 높았고, 내과(10.2%), 한방(7.1%), 검진(4.1%)이 뒤를 이었다. 방문객 성장률은 일본(100.8%, 1만4624명→2만9367명), 태국(40.6%), 중국(39.4%) 순으로 높았다.

강남구는 2022년까지 의료관광객 15만명 달성을 목표로 성형외과 등 330개 의료기관이 밀집된 지역(압구정역~을지병원 사거리)에 의료관광 특화거리 ‘메디컬 스트리트’ 조성 중이며, 언택트 의료관광 환경 구축을 위해 오는 9월 ‘온라인 강남 메디투어 엑스포’를 개최할 예정이다.

