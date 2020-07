[아시아경제 임혜선 기자] 갤러리아백화점은 크로플과 '생식빵' 전문 베이커리 팝업 매장이 압구정동 명품관 식품관인 '고메이494'에 입점했다고 26일 밝혔다.

'크로플'은 신사동 가로수길에 위치해, 현재 국내에서 가장 많은 와플을 판매하고 있는 '새들러하우스'다. '생식빵'은 반포동에 위치해 일명 '강남식빵'으로 유명세를 타고 있는 '화이트리에'다. '크로플'은 크루아상의 반죽을 와플팬에 넣어 눌러 만든 빵 디저트로 크로아상의 부드러운 식감과 겹겹이 쌓인 페이스트리의 맛을 와플 형태로 느낄 수 있는 것이 특징이다.

화이트리에 생식빵은 별도의 인위적인 첨가물을 없이 밀가루와 죽염 등으로 만든 식빵이다. 썰지 않고 결대로 찢어먹을 수 있는 부드러움과 촉촉한 맛이 특징이다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr