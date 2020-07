[아시아경제 구채은 기자] 경기 파주시는 인도 국적인 A씨(50대)가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진 판정을 받았다고 26일 밝혔다. 파주지역 23번째 확진자다.

A씨는 24일 오후 5시 21분께 인천공항으로 입국한 뒤 인천공항에서 파주시 셔틀버스를 타고 조리읍 임시생활 시설에 입소해 코로나19 검사를 받았다. 25일 확진 판정을 받은 A씨는 입국 당시 발열 등 코로나19 증상 등이 전혀 없었다고 보건당국은 전했다. A씨는 파주시 광탄면에서 일자리를 구할 예정이었다. 파주시보건소는 A씨가 입원할 병원을 경기도에 요청했다.

