현대백화점, '라이브 커머스' 전문가 양성 교육 진행

28일부터 수강생 330명 모집

9월~11월 판교·중동·신촌점 문화센터서 진행

[아시아경제 이승진 기자] 현대백화점이 '라이브 커머스' 전문가 양성을 위한 교육을 진행한다.

현대백화점은 경기도주식회사와 손잡고 ‘라이브 커머스 인플루언서 아카데미’를 열고 오는 28일부터 수강생 330명을 모집한다고 26일 밝혔다. 경기도주식회사는 중소기업 육성을 위한 새로운 비즈니스 모델을 만들어가는 회사다.

현대백화점 측은 "‘라이브 커머스’를 이용하는 고객들이 늘어나면서 보다 양질의 ‘라이브 커머스’ 콘텐츠를 기획하기 위해 이번 강좌를 마련했다"고 설명했다.

이번 강좌는 전문 인플러언서 그룹인 GIU(Global Influencer Unit) 소속 전문 강사들이 상품 연출 및 소개법, 영상 촬영, 라이브 영상 편집, 커머스형 콘텐츠 기획 등을 직접 해보는 실습 형태로 구성된 게 특징이다.

9월부터 11월까지 3개월간, 판교점·중동점·신촌점 문화센터에서 진행된다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr