日 '코로나19' 신규확진 800명 육박…누적 3만명 넘어서

도쿄에서만 5일 연속 일일 확진자수 200명 넘어

"긴급사태 선포는 아직"

[아시아경제 권재희 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자수가 급증하고 있는 일본에서 25일기준 신규확진자가 800명대로 확인됐다.

NHK에 따르면 25일 전국에서 확인된 신규감염자가 도쿄도에서만 295명, 오사카부 132명, 아이치현 78명을 포함해 총 786명(오후 10시기준)으로 조사됐다.

이로써 일본의 하루 확진자수가 700명을 넘은 것은 지난 22일 795명 이후 나흘째다.

수도인 도쿄에서는 지난 21일 이후 5일 연속 일일 확진자수가 200명을 넘었다.

지난 7일간 도쿄의 신규 확진자는 1752명 늘어 하루 평균 250명 꼴로 증가한 셈이다.

지금까지 도쿄의 누적 확진자 수는 1만975명이다. 일본 전체 누적 확진자수는 지난 2월 요코하마에 입항한 후 집단 감염이 확인된 유람선 '다이아몬드 프린세스호' 승선자 712명을 포함해 총 3만526명을 기록했다.

사망자는 이날 2명 늘어 총 1009명이 됐다.

주일미군기지가 있는 오키나와현에서도 감염자가 확산하고 있는 상황이다.

오키나와현은 후텐마 기지와 캠프 한센 등 주일미군 시설에서 하루 확진자수로는 가장 많은 총 64명의 감염이 확인됐다는 연락을 미군 측으로부터 받았다고 밝혔다.

지금까지 오키나와에서 감염 판정을 받은 미군관계자는 총 229명으로 이는 오키나와 주민 감염자수 186명을 넘어섰다.

일본 정부의 코로나19 대책을 총괄하는 니시무라 야스토시 경제재생상은 이날 기자회견에서 "매우 높은 수준에서 감염자 수가 움직이고 있다"고 밝혔지만 긴급 사태 선포 가능성에 대해서는 언급하지 않았다.

아베신조 총리도 "확실히 감염자 수가 늘어 긴장감을 갖고 주시하고 있다"면서도 긴급사태 선포를 할 상황은 아니라고 밝혔다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr