'불후의 명곡' 서머퀸 MVP는 정미애...넷째 임신한 슈퍼맘(종합)

[아시아경제 강혜수 기자] 25일 방송된 KBS2 '불후의 명곡-전설을 노래하다'에서는 여름 특집 2탄 '서머퀸 가요제'에서 정미애가 최종우승을 거뒀다.

이날 '불후의 명곡-전설을 노래하다'에는 송가인, 정미애, 홍자, 숙행, 정다경, 김소유가 출연해 '서머퀸 가요제' 무대를 선보였다.

첫 무대를 장식한 송가인은 "같이 연습하고 자주 보던 사이라 혼자 나왔을 때보다 든든하다"며 "여름에 시원하게 노를 저어볼까 해서 '처녀 뱃사공'과 민요 '뱃노래'를 준비했다"고 선곡이유를 밝혔다. 송가인은 친오빠가 있는 국악그룹 바라지와 함께 오케스트라를 동원한 역대급 무대를 선보였다.

첫 출연인 정다경은 "너무 너무 나오고 싶었다. 지금이 자리에 있어서 너무 기쁘다"고 소감을 밝혔다. 엄정화의 'Festival'을 선곡한 정다경은 "엄정화 선배님의 섹시미까지는 못 따라갈 것 같고, 카리스마와 귀엽고 발랄한 느낌을 보여주려고 한다"고 전했다. 야심넘치는 댄스 퍼포먼스에 판정단은 "춤 노래 너무 잘한다"고 평했다.

정미애는 높은음자리의 '바다에 누워'를 선곡했다. 넷째를 임신했다고 밝힌 정미애는 "내 가창력의 모든 것을 쏟아부은 무대를 선보이겠다"고 장담했다. 정미애는 호언장담한만큼 슈퍼맘다운 파워풀한 가창력으로 판정단을 감탄시켰다.

홍자는 백년설의 '대지의 항구'를 들고 무대에 섰다. 홍자는 선곡 이유를 "평상시 좋아했던 노래다. '홍자의 변신은 무죄'라고 말씀드리고 싶다. 예쁘게 봐달라"고 밝힌 바 있다. 홍자 자신이 "관전포인트가 '섹시미'"라고 말한 만큼 변신이 돋보이는 무대였다. 송가인은 "원래 귀여운 이미지인데 오늘은 섹시했다"고 놀라움을 감추지 못했다.

숙행은 포지션의 'Summer Time'을 선보였다. 숙행은 이번 무대를 "열정의 숙행. 정열적인 여자"라면서, "포지션의 'Summer Time'으로 강렬한 여름을 느끼실 수 있을 것이다"고 설명했다. 그 말대로 숙행은 해외에서나 볼 수 있는 이국적이고 농염한 퍼포먼스로 무대를 달궜다.

마지막 무대는 김소유였다. 인터뷰에서 자신을 "떡집 딸"이라고 소개한 김소유는 "'불후의 명곡'에 나올 거라는 생각을 전혀 못했다. 이렇게 인터뷰하고 있는 것도 안 믿긴다"고 밝혔다. 이어 "오늘 MVP 절대 놓치지 않겠다"며 권성희의 '하이난 사랑'을 열창했다.

6인의 무대가 끝나고, 여름특집 2탄 '서머퀸 특집' 최종우승은 정미애에게 돌아갔다.

KBS2 음악예능프로그램 '불후의 명곡-전설을 노래하다'는 매주 토요일 오후 6시 5분에 방송된다.

