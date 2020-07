김천시, 제4기 SNS서포터즈 발대식 … 40명 시민홍보대사 역할

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 김천시는 25일 오후 시립박물관 강당에서 새롭게 선발된 제4기 SNS 서포터즈 40명이 참석한 가운데 발대식 및 워크숍을 개최했다.

김천 SNS 서포터즈는 발대식 행사 후 시립박물관 내부를 둘러보는 현장 스케치 시간을 가진 뒤 SNS 전문강사로부터 활동가이드라인 및 방향, 효과적인 홍보전략을 배웠다. 제4기 SNS 서포터즈는 내년 12월까지 현장을 발로 뛰며 각종 시정소식을 전파하는 시민홍보대사로서의 역할을 수행하게 된다.

김충섭 김천시장은 "스마트기기의 대중화로 1인 미디어 시대가 된 요즘, SNS 홍보는 지역을 알리기 위한 핵심수단"이라며 "여러분들이 열정적으로 소통하고 활동하는 만큼 우리지역의 가치가 높아질 것"이라고 단원들에 대한 기대감을 표명했다.

한편, 김천시는 지난 2015년부터 SNS 홍보에 관심있는 시민들을 매년 40명 안팎 선발, SNS 서포터즈단을 운영해 오고 있다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr