'놀면 뭐하니' 비 "팀 호흡 안 좋다"...이효리 "팀내 불화로 인터뷰 또 할지도"

[아시아경제 강혜수 기자] 25일 오후 방송된 MBC '놀면 뭐하니'에서 싹쓰리가 최초 인터뷰를 진행하는 모습이 공개됐다.

이날 싹쓰리 멤버 비(비룡), 유재석(유두래곤), 이효리(린다G)는 데뷔 전 박슬기 리포터와 섹션TV 연예통신 인터뷰를 진행했다.

박슬기가 개인 인사법을 묻자 비는 "밉상을 맡은 비룡입니다"라고 했고, 이에 이효리는 "싸가지를 맡고 있다"고 말했다.

박슬기가 팀내 호흡에 대해 묻자 비는 "호흡이 안좋다"고 대답했다가, 유재석과 이효리의 눈총을 받고 "호흡이 좋다"라고 정정해 웃음을 자아냈다. 이에 유재석은 "첫 인터뷰지만 잦은 다툼도 일어날 수 있다"고 보충 설명을 했고, 이효리는 "팀내 불화로 한 번 더 오실수도 있다"고 덧붙였다.

그러자 박슬기는 " 솔로가 좋다 그룹이 좋다"라고 비룡에게 다시 질문했다. 그러자 비는 "그룹"이라고 바로 답했다. 이어 이효리도 "그룹"이라고 답했다. 이효리는 "너무 재밌다. 혼자할 때는 라이브도 처음부터 끝까지 혼자 다 해야하고 욕도 혼자 먹어야하고" 답해 웃음을 자아냈다.

또한 박슬기는 "유재석이 노래하는 모습 이제 찰떡이지 않냐"고 물었고, 이효리는 동조했다. "노래 일을 많이 해서 잘한다. 춤도 기본 이상으로 하고 노래, 랩 다 잘하더라"고 유재석의 센스를 칭찬한 이효리는 "웃기려고 할 줄 알았는데 생각보다 잘해서 놀랬다"고 강조했다.

특히 비룡은 "댄서분들에게 전화할 때마다 언제나 연습하고 계시더라"고 말해 연습벌레 유재석을 실감케 했다.

MBC 예능프로그램 '놀면 뭐하니'는 매주 토요일 오후 6시 30분에 방송된다.

강혜수 객원기자 welteboshi@asiae.co.kr