[아시아경제 최석진 기자] ▲배계수(전 서울 용산경찰서장)씨 별세, 배성준(머니투데이 사회부 법조팀장)·주은·성용씨 부친상, 최승일(압구정밝은안과 원장)씨 장인상 = 25일 오전, 가톨릭대 서울성모병원 장례식장 13호실, 발인 27일 오전 9시30분, 02-2258-5940

최석진 기자 csj0404@asiae.co.kr