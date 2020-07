'음악중심' 싹쓰리 첫 무대 "과분한 사랑 감사"...블랙핑크 1위

사진='쇼! 음악중심' 캡처

[아시아경제 강혜수 기자] 25일 오후 MBC '쇼! 음악중심'에서 싹쓰리가 데뷔 무대를 가졌다.

이날 '쇼! 음악중심'에서는 '놀면 뭐하니'의 프로젝트 혼성그룹 싹쓰리(비룡-린다G-유두래곤)의 데뷔 무대가 펼쳐졌다. 무대에 나서기전 세 사람은 3MC와 함께 짧은 토크를 나눴다.

유두래곤(유재석)은 "안녕하세요. 반갑습니다. 싹쓰리에서 랩과 토크, 약간의 보컬을 맡고 있는 유두래곤입니다"라고 자신을 소개했다. 이어 린다G(이효리)는 "Hello, everyone. I'm from L.A."라며 영어로 자신을 소개해 웃음을 안겼다.

또한 비룡(비)은 "싹쓰리에서 메인보컬, 메인랩, 메인춤을 맡고 있는 센터 좋아하는 비룡입니다"라며 인사했다. 유두래곤은 "안 떨린다고하면 거짓말 같고 많이 긴장된다"며 "그러나 열심히 했기 때문에 좋은 모습 보여드릴 수 있을거라 생각한다"고 자신감을 드러냈다.

특히 음원을 발표하자마자 차트 올킬을 한 소감에 대해 묻자 비룡은 "사실 기대 안했다. 과분한 사랑을 주셔서 진심으로 감사드린다. 내가 사실 어르신 두 분 모시고 다니는데 진심으로 감사하단 말씀 드린다"고 전했다.

토크 후 싹쓰리는 '여름안에서'를 짧게 선보인 후 이어 싹쓰리 타이틀곡 '다시 여기 바닷가'를 공개했다. 90년대 분위기가 물씬 풍기는 사운드와 안무로 여름에 잘 어울리는 무대였다.

이날 1위 후보로는 블랙핑크의 'How You Like That', 화사의 '마리아', 그리고 싹쓰리의 '여름 안에서'가 후보로 경합을 벌였다. 1위는 블랙핑크의 'How You Like That'이 차지했다.

한편 전소미와 이하이가 각각 신곡 'What You Waiting For'와 '홀로'로 컴백 무대를 가졌다. 레드벨벳 유닛 아이린&슬기는 'Monster' 후속곡으로 '놀이'를 공개하며 흑백과 칼라가 교차하는 화려하고 파워풀한 무대를 선보였다.

그 외 제이핑크, 정세운, 1THE9, DONGKIZ I:KAN, TOO, 엘라스트, Weekly, XRO, 강소리, 안성훈 등이 출연했다.

MBC 음악프로그램 '쇼! 음악중심'은 매주 토요일 오후 3시 40분에 방송된다.

강혜수 객원기자 welteboshi@asiae.co.kr





