[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 25일 오전 11시22분께 경북 울진군 온정면의 한 리조트 목욕탕에서 77세 남성 손님이 가슴 통증을 호소하며 쓰러졌다.

출동한 119구급대가 심페소생술 응급처치를 하면서 이 남성을 영덕아산병원으로 급히 옮겼지만, 그는 결국 숨졌다.

경찰과 소방당국은 목격자 등을 상대로 정확한 사고 원인을 조사중이다.

