도쿄 코로나19 신규 확진 295명…日 누적 3만명 넘어

[아시아경제 부애리 기자] 일본 도쿄에서 300명에 육박하는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 신규 확진자가 발생했다.

고이케 유리코 도쿄도 지사는 25일 "코로나19 양성 판정을 받은 사람이 295명"이라고 밝혔다. 도쿄에서 하루 신규 확진자가 200명을 넘은 것은 지난 21일 이후 5일째다.

지난 일주일간 도쿄 지역의 신규 확진자는 1752명 증가해 하루 평균 250명 늘어난 셈이 됐다. 도쿄의 누적 확진자는 1만975명이 됐다.

이날 오후 일본 전역에서 발표된 신규 확진자는 도쿄 295명을 포함, 468명이다.

일본 전체 누적 확진자 수는 지난 2월 요코하마에 입항한 뒤 집단 감염이 확인된 유람선 '다이아몬드 프린세스' 승선자(712명)를 포함해 3만208명을 기록하며 이날 3만명을 넘어섰다.

사망자는 유람선 승선자 13명 등 총 1007명이다.

일본에선 광역지자체별로 신규 확진자 현황을 발표하기 때문에 이날 최종 확진자 수는 더 늘어날 전망이다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr