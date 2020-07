[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북북부보훈지청(지청장 우진수)은 오는 27일 유엔군 참전의 날을 맞아 안동역 대합실에서 호국평화 그림 전시회를 열고 있다고 25일 밝혔다.

지난 23일 시작돼 30일까지 진행되는 이번 행사장에는 올해 6?25전쟁 70주년을 맞아 열린 '어린이 호국평화 그림그리기' 공모전 당선작 20여점이 전시돼 있다.

보훈지청 관게자는 "대한민국의 자유민주주의를 수호한 90만 국군과 195만 유엔군 참전용사의 희생과 공헌을 기억하기 위한 자리"라며 "유엔군 참전의 날의 의미를 되새기는 소중한 시간이 되길 바란다"고 전했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr