코로나19 해외유입 확진자→지역 전파 8건…15명 감염

[아시아경제 부애리 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 해외유입 확진자가 급격히 늘어난 가운데 이들을 통한 지역 전파 사례가 총 8건, 15명에 달하는 것으로 25일 조사됐다.

권준욱 중앙방역대책본부(방대본) 부본부장은 이날 정례 브리핑을 통해 "국적별로 보면 러시아가 가장 많고 이어 파키스탄, 카자흐스탄, 방글라데시, 우즈베키스탄, 과테말라 등의 순이었다"고 설명했다.

해외유입발 2차 감염 사례를 유형별로 보면 해외유입 확진자의 가족과 지인이 각각 3명이었고, 직장 동료가 1명이었다.

나머지 8명은 '기타' 유형으로 분류됐는데 이달 8일 부산항에 입항한 러시아 국적 원양어선 '페트르원'호에 직접 올라 수리작업을 한 뒤 확진 판정을 받은 한국인 작업자 8명이 이에 해당한다고 방대본은 전했다.

권 부본부장은 "노출 유형별로 보면 업무상 접촉 8명, 동거 4명, 차량 지원 과정 2명, 기타 1명"이라면서 "기타에 해당하는 1명은 자가격리를 위반하고 동반 여행한 뒤 감염된 경우로 확인됐다"고 말했다.

그간 방역당국은 해외유입 확진자의 경우 검역 또는 2주간 자가격리 과정에서 걸러지기 때문에 지역사회에 추가 전파될 위험은 거의 없다고 설명해왔다. 하지만 최근 들어 관련 사례가 나오면서 우려가 커지고 있다.

특히 부산의 선박 수리업체와 관련해서는 현재 접촉자에 대한 조사가 이뤄지고 있어 앞으로 확진자가 추가로 나올 가능성도 있다.

권 부본부장은 "러시아 선박에 수리 등 목적으로 탑승했던 155명에 대해 조사·검사한 결과 일단 8명의 확진자가 발견됐다"면서 "어젯밤 12시 기준으로 가족, 지인 등 약 150명에 대한 조사 및 검사를 하고 있다"고 밝혔다.

권 부본부장은 "앞으로 코로나19 확진자 발생이 늘어나는 국가로부터 들어오는 선박 등에 대해서도 여러 발생 상황 위험도 등을 고려해 최대한 해외유입 차단에 만전을 기하겠다"고 강조했다.

