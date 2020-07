[아시아경제 김봉주 인턴기자] 톱모델 한혜진이 남다른 각선미를 드러냈다.

한혜진은 23일 자신의 인스타그램에 별다른 멘트 없이 한 장의 사진을 올렸다.

사진에는 미니 원피스 같은 블라우스를 걸치고 있는 한혜진의 모습이 담겼다.

청순한 스타일의 블라우스에 핫팬츠로 섹시한 매력까지 더한 한혜진은 톱모델 다운 모습을 과시했다.

길게 쭉 뻗은 한혜진의 늘씬한 다리가 돋보인다.

한편, 모델 한혜진은 '연애의 참견 시즌3'에 출연중이다.

그는 또 최근 '나 혼자 산다' 스핀오프 버전의 유튜브 채널 '여자들의 은밀한 파티-여은파'에도 출연하고 있다.

