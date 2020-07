[아시아경제 김봉주 인턴기자] 24일 방송된 SBS 파워FM '두시탈출 컬투쇼'에서 김민경, 브라이언, 줄리엔강이 출연해 운동에 대한 이야기를 털어놨다.

줄리엔강은 이날 연예인 싸움 순위 1위설에 대해서도 이야기했다. 브라이언은 "싸워본 적도 없는데"라고 지적했지만 줄리엔강은 "나도 모른다. 사람들은 그렇게 생각할 수 있다"고 답했다.

김태균이 "2위는 강호동 형님이다"고 운을 떼자 줄리엔강은 "우리동네 예체능에 출연했는데 형님이 기술을 걸길래 뒤집었다. 그런데 방송에 나오지는 않았다. 이긴건 사실이다"라고 강호동을 이겼다고 당당하게 답했다.

또 줄리엔 강은 연예인 복싱대회에 나가 1등한 경험을 풀어내기도 했다.

한편, 줄리엔강은 최근 개봉한 액션 영화 '프리즈너'에 출연했다.

