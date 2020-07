[아시아경제 정동훈 기자] 24일 일본 도쿄도에서 하루 신규 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자 260명이 확인됐다.

도쿄도의 하루 코로나19 확진자는 21일 237명, 22일 238명, 전날 366명으로 나흘째 200~300명대를 기록 중이다. 도쿄도의 코로나19 누적 확진자는 1만680명으로 늘었다.

현재 일본은 공휴일인 '바다의 날'(23일)과 '체육의 날'(24일)과 주말까지 이어지며 26일까지 나흘 동안 연휴를 보내고 있다.

