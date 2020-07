'현대큐밍' 정수기 인기…하반기에도 고성장 전망

현대렌탈케어, 올해 들어 꾸준히 신규 가입 계정 늘면서 두드러진 성장세

현대렌탈케어가 올해 들어 꾸준히 신규 가입 계정이 늘면서 두드러진 성장세를 보이고 있다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 장기화 등으로 정수기 렌털이 크게 증가한 것이 성장을 견인했다. 최근 수돗물에 대한 불안감 등으로 정수기 렌털 수요는 더욱 늘 것으로 전망돼 하반기에도 고성장이 예상된다.

25일 관련 업계에 따르면 지난달 '현대큐밍' 정수기 신규 가입 계정 수는 약 1만5000개를 기록했다. 5월 전년 대비 44% 증가한 1만4000개를 기록한 뒤 증가세가 계속 이어지고 있는 것이다. 통상 현대렌탈케어의 한 달 평균 현대큐밍 정수기 신규 가입 계정 수가 7000~8000개인 것을 감안하면 최근 들어 두 배 증가한 셈이다.

현대렌탈케어의 정수기 신규 가입 계정 급증은 코로나19 장기화가 영향을 미친 것으로 분석된다. 코로나19가 본격적으로 확산되기 시작한 지난 3월 이후 정수기 신규 가입 계정이 전년 대비 눈에 띄게 증가하더니 5월 들어서 증가세가 더욱 가팔라졌다. 위생에 대한 관심이 커지면서 살균 및 위생 기능을 강화한 제품을 찾는 소비자가 크게 늘었다는 게 현대렌탈케어의 설명이다.

특히 최근 수돗물 유충 등의 문제가 불거지면서 정수기의 수요는 더 증가할 것으로 예상된다. 현대렌탈케어도 늘고 있는 정수기 수요에 대응하기 위해 현대큐밍 정수기 제품 라인업을 강화하고 있다. 이달 기존 직수형 냉온정수기보다 위생성을 강화한 제품을 새롭게 선보이기도 했다.

이 같은 정수기의 활약은 공기청정기, 비데, 안마의자 등을 아우르는 현대렌탈케어의 전체 렌털 사업 성장을 이끌고 있다. 현대렌탈케어는 올해 월 평균 1만2000개 이상의 신규 가입 계정을 확보하며, 매출 규모도 지난해와 비교해 50% 이상의 신장세를 보이고 있다고 설명했다.

이에 현대렌탈케어는 탄력이 붙은 렌털 사업의 성장 속도를 더욱 높이기 위해 제품들을 직접 체험해보고 구매할 수 있는 오프라인 매장도 확대하고 있다. 현대백화점과 현대프리미엄아울렛 등에 마련한 기존 매장을 강화하는 한편 소상공인들이 운영하는 이종 유통매장 내에 현대렌탈케어 쇼룸이 들어가는 '숍인숍' 형태의 제휴점도 확보해 나가고 있다. 영업 전담 인력도 올해 들어 20% 이상 늘렸다. 현대렌탈케어 관계자는 "앞으로도 가성비 좋은 고품질 제품과 현대백화점그룹이 보유한 다양한 유통망을 활용해 현대큐밍 브랜드 인지도를 높여 나갈 것"이라고 말했다.

