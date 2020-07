[아시아경제 온라인이슈팀]

레이양이 그림같은 비키니 자태를 뽐냈다.

최근 레이양은 자신의 SNS를 통해 짧은 영상을 공개했다.

공개된 사진 속에는 레이양이 썬배드에 누워 여유를 즐기고 있는 모습이 담겨 있다.

