현대건설, '2020 기술공모전' 응모작 모집

[아시아경제 김유리 기자] 현대건설 현대건설 000720 | 코스피 증권정보 현재가 35,700 전일대비 900 등락률 +2.59% 거래량 297,947 전일가 34,800 2020.07.24 10:12 장중(20분지연) close 은 8월31일까지 국내 중소기업을 대상으로 '2020 현대건설 기술공모전' 응모작을 모집한다고 24일 밝혔다.

응모분야는 ▲원가 절감형 기술(건설 공법, 자재, 장비 외) ▲건설 차별화 기술(스마트건설, 에너지·환경, 공동주택 차별화 기술 외) 등 건설현장에 직접 적용 가능한 기술이다. 응모자격은 중소기업기본법에 해당되는 국내 중소기업이다.

현대건설 홈페이지를 통해 8월31일까지 '기술 개발 계획서'를 포함한 관련 서류를 제출하면 된다. 응모작은 9월 서류심사, 10월 중순 발표심사를 거치며 제출된 응모작은 아이디어 적정성, 개발 필요성, 경제성, 창의성 등의 기준에 맞춰 심사를 받게 된다.

10월 말에 수상작을 발표할 예정이며 수상 기술에는 기술개발금 최대 1억원이 지원된다. 기술 멘토링도 진행한다. 기술개발 후에는 최종 성과를 평가해 현대건설이 시공 중인 현장에 시범 적용, 실효성을 검증한다는 방침이다.

현대건설 관계자는 "우수 기술을 보유한 국내 중소기업을 발굴해 상생협력을 이끌고 미래 건설기술 발전에 기여하고자 이번 공모전을 준비했다"며 "상생협력 및 동반성장에 앞장서겠다"고 말했다.

