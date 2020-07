미국, 중국인 4명 비자사기 혐의로 기소

3명은 체포, 1명은 샌프란시스코 소재 중국 영사관으로 도주

[아시아경제 박선미 기자] 미국이 중국 국적자 4명을 비자 사기 혐의로 기소하고 이 중 3명을 체포했다. 중국 군과의 관계를 속이고 연구 비자를 부정 취득해 미국에서 연구 활동을 했다는 혐의가 적용됐다.

23일(현지시간) 미국 NBC 등 주요 언론에 따르면 존 데머스 법무부 국가안보 담당 차관보는 "중국 국적자 4명을 미국 입국비자 부정 취득 혐의로 기소했다"며 "중국 인민해방군 관계자들이 군과의 관계를 숨긴 채 미국에서 연구 비자를 신청했다"고 밝혔다.이어 "미국 사회에서 이득을 취하고 학술 기관을 부당하게 이용하려는 중국 공산당의 계획 중 하나"라고 설명했다.

미 연방수사국(FBI)는 현재 비자 사기에 연루돼 기소된 4명 가운데 3명을 체포했다고 밝혔다. 나머지 1명은 샌프란시스코 소재 중국 영사관으로 도주해 체포에 실패했다. FBI는 추가 피해를 막기 위해 미국 25개 이상의 도시에서 중국군 소속으로 의심되는 비자 소지자들을 대상으로 조사를 벌였다.

미국 사법당국은 비자 사기 혐의를 받고 있는 4명을 연구원으로 가장한 중국군 소속으로 보고 있다. 중국 정부가 기밀정보를 빼내기 위해 군 과학자와 연구원을 미국 대학에 보내고 있다는 주장이다. 비자 사기 혐의로 기소된 4명은 연구 비자 신청 당시 인민해방군과 관계가 없다고 진술했었다.

미국이 지식재산과 개인정보 보호를 명분으로 텍사스주 휴스턴에 있는 중국 총영사관 폐쇄를 명령해 미·중 간 관계가 악화된 상황에서 이번 비자 사기 혐의자 체포 소식까지 나오면서 미·중 긴장감은 더 높아지고 있다. 미 정부는 지난 21일 중국 정부에 휴스턴 중국 총영사관을 72시간에 철수하라고 요구했다. 도널드 트럼프 미 대통령은 휴스턴 총영사관 외에 다른 공관도 추가 폐쇄가 가능하다고 경고한 상태다.

마이크 폼페이오 미국 국무장관은 이날 미국이 휴스턴 주재 중국 총영사관을 폐쇄한 것과 관련해 "중국의 스파이 활동과 지식재산권 절도의 중심지였기 때문"이라고 말했다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr