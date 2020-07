관악구, 코로나19 예방수칙 챌린지 스타트!

7월27일부터 8월21일까지 4주간 S.N.S 이벤트 진행, 200명 음료교환권 제공...코로나19 바이러스 확산 방지 위한 예방 행동수칙 지키기 동참 유도

[아시아경제 박종일 기자] 관악구(구청장 박준희)가 코로나19 조기 극복을 위한 '내 손으로 써보는 코로나19 예방수칙 챌린지'(코로나19 예방수칙 챌린지)를 실시한다.

'아는 것이 힘이고, 시작이다'라는 취지로 생활 속 개인 예방수칙을 주민에게 알리고 실천을 유도하여 코로나19 지역사회 확산을 예방하려는 것이다.

챌린지는 누구나 참여 가능하며 7월27일부터 8월21일까지 4주간 페이스북을 통해 진행된다.

'코로나19 예방수칙 챌린지' 참여를 위해서는 먼저 관악구 페이스북과 게시된 해당 이벤트 글에 ‘좋아요’를 누른다.

코로나19 예방행동수칙 10가지(▲두팔간격 거리유지 ▲마스크 착용 ▲많은 사람이 모이는 장소 방문 자제 ▲흐르는 물에 비누로 30초 이상 손씻기 ▲씻지 않은 손으로 눈?코?입 만지지 않기 ▲기침이나 재채기할 때 옷소매나 휴지로 입과 코 가리기 ▲매일 2번 이상 환기, 주기적 소독 ▲발열, 호흡기 증상이 있는 사람과 접촉피하기 ▲각종 모임 및 행사 참여 자제 ▲불필요한 여행 자제) 중 3가지를 자필로 적어 마스크를 쓰고 인증샷을 찍은 후 개인 페이스북에 '#코로나극복관악구, #잘지켜요예방수칙' 해시태그와 함께 전체공개로 게시하면 된다.

관악구는 참여자 중 200명을 무작위로 추첨, 당첨자 명단을 8월28일에 관악구 공식 카카오톡 채널에 게시할 예정이다.

선발된 200명에게는 5000원 상당의 음료교환권이 증정된다.

박준희 구청장은 “내 손으로 써보는 코로나19 예방수칙 챌린지를 통해 구민 한 분이라도 더 예방수칙을 알고 실천으로 이어져 하루빨리 코로나19를 극복할 수 있길 바란다”며 “앞으로도 바이러스 확산을 방지하기 위해 소독 · 방역 뿐 아니라 구민들과 소통하고 참여할 수 있는 다양한 노력을 이어가겠다”라고 말했다.

'코로나19 예방수칙 챌린지' S.N.S 이벤트와 관련한 자세한 내용은 관악구 공식 S.N.S 채널(인스타그램, 페이스북, 카카오스토리 등)에서 확인할 수 있다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr