서울시의회 기획경제委 부위원장 강동길· 이태성 의원 선임

[아시아경제 박종일 기자] 서울시의회 기획경제위원회(위원장 채인묵, 금천1)는 23일 제296회 임시회 폐회중 기획경제위원회 회의를 개최, 강동길 의원(더불어민주당, 성북3)과 이태성 의원(더불어민주당, 송파4)을 후반기 부위원장으로 선임했다.

이날 회의에서 10대 시의회 전반기 행정자치위원회 부위원장과 더불어민주당 수석부대표 등 역할을 수행한 강동길 의원과 농수산물 유통분야 전문가이자 전반기 기획경제위원회 의정활동을 활발히 한 이태성 의원을 부위원장 후보로 추천한 결과 각각 부위원장으로 선출됐다.

이 부위원장은 더불어민주당 송파 제4선거구 출신으로, 서울농수산식품공사와 서울농수산물도매시장정산(주)에서 상무이사 등을 역임하였고, 제10대 시의회 전반기 2년 동안 기획경제위원회에서 활동했다. 이태성 부위원장은 “위원회의 중간 역할을 맡아 위원장과 선·후배 의원님들이 상임위 활동이 불편하지 않도록 소통하며, 지역 경제와 일자리 문제 등을 해결할 수 있도록 노력하겠다”고 선출 소감을 밝혔다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr