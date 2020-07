8사단 코로나19 감염원은 진로교육강사 추정

[아시아경제 양낙규 기자]신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) '집단 감염'이 발생한 경기도 포천 8사단의 감염원은 진로 교육 강사 2명인 것으로 추정되고 있다.

23일 국방부에 따르면 집단감염이 발생한 8사단 예하 부대를 이달 16일 방문했던 진로 교육 강사 A씨가 22일 코로나19 확진 판정을 받았다. A씨 가족과 A씨와 함께 부대를 방문한 다른 강사도 확진 판정을 받았다.

A씨는 확진 판정 뒤 이뤄진 방역 당국의 조사과정에서 부대 방문 당시 코로나19관련 미미한 증상이 있었다고 밝힌 것으로 전해졌다. 그는 부대 방문 당시 문진표에 증상이 없다고 기재했고, 발열 등 특이사항은 없었던 것으로 알려졌다.

A씨는 강의 중 마스크 착용이 미흡했고, 병사들은 모두 마스크를 착용했다. A씨와 동행한 강사 1명은 부대 내에서 A씨와 함께 다녔던 것으로 파악됐다.

해당 부대에선 전체 부대원 220여명 중 14명이 코로나19 확진 판정을 받았다. 확진자 14명 중 12명은 A씨에게 상담을 받은 것으로 알려졌다. A씨가 다녀간 이후인 이달 19일 최초 확진자의 발열 증상이 나타났다.

A씨는 집단감염이 발생한 8사단 예하 부대뿐 아니라 인근 4개 부대에서도 수일간 진로 상담을 했는데, 이들 부대에서는 아직 확진자가 나오지 않았다.

군은 이들 4개 부대에서 A씨와 접촉한 400여명을 대상으로 코로나19 검사를 시행했다. 현재까지 검사 결과가 나온 부대원 중 양성은 없는 것으로 파악됐다.

군은 해당 부대 내 첫 확진자 발생 직후 간부를 포함한 주둔지 전 병력의 이동을 통제하며 부대 전체를 격리하고 있다. 이날 오전 10시 기준 군내 누적 확진자는 72명(완치 58명)이다. 보건당국 기준 군내 격리자는 234명, 군 자체 기준 예방적 격리자는 1480명이다.

양낙규 기자 if@asiae.co.kr