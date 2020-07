대동병원, ‘환자안전 감염관리 주간’ 선포

감염예방 앞장서 실천하는 ‘안전한 병원’으로 갑니다

지난 22일 대동병원에서 제5회 환자안전 감염관리주간 행사가 열렸다.

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 대동병원은 지난 22일 환자안전 감염관리주간 선포식과 환자안전지킴이 발대식을 가졌다.

이번에 각 부서에서 임명된 20여명의 ‘환자안전지킴이’는 향후 1년간 안전한 병원 환경 조성과 의료서비스 제공을 위해 다양한 활동에 참여한다.

2016년을 1회를 시작으로 5주년을 맞은 ‘대동병원 환자안전 감염관리주간’ 행사는 적정관리실과 감염관리실 주관으로 환자의 안전과 감염 예방의식을 높여 건강하고 안전한 병원 환경을 조성하기 위해 진행되고 있다. 지난 20일부터 5일간 환자, 보호자, 직원을 대상으로 했다.

올해는 이례적인 코로나19 사태로 대면 접촉이 많은 그랜드 라운딩과 홍보관 행사는 진행하지 않았다. 환자안전 개선활동 사례 전시회, 환자안전 아이디어 이벤트, 홍보방송 송출 등 비대면 행사로 대체해 주목을 받았다.

환자안전 개선활동 사례 전시회에서는 2019년부터 2020년 상반기 동안 환자안전사고와 연관된 개선활동의 사례와 환자안전보고학습시스템(KOPS)에서 발령한 주의경보령의 개선활동을 전시했다.

환자안전과 감염관리에 대한 관심과 의지를 전달하고 긍정적이고 개방적인 환자안전 문화 조성을 위해 환자안전 아이디어 이벤트를 진행해 직원, 환자, 내원객이 자유롭게 참여할 수 있도록 했다.

접수된 아이디어는 향후 개선방안을 모색해 적용할 예정이다.

대동병원 박경환 병원장은 “학창 시절 배웠던 영어 중 ‘아무리∼해도 지나치지 않다’의 ‘cannot but too∼’가 생각이 난다. 우리말에는 없는 영어식 표현이라고 생각되지만 안전에 관해 인용해 보면 ‘People cannot too careful on hospital safety’로 ‘병원에서는 안전에 관해서 아무리 강조해도 지나치지 않는다’라고 해석된다”고 설명했다.

“안전에 있어서 아무리 강조해도 지나치지 않는다는 말을 이번 안전주간을 통해 모두가 생각해 볼 때”라고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr





