통합당 "추미애, 대정부질문 답변 오만함·사적 감정표현으로 일관"

[아시아경제 이지은 기자] 미래통합당이 추미애 법무부 장관의 대정부질문 답변에 대해 "오만함과 사적 감정표현으로 일관했다"며 비판했다.

윤희석 통합당 부대변인은 23일 논평을 통해 "독선과 전횡을 넘어 이제는 국민의 대표를 향해 횡포까지 부리고 있다"며 이같이 말했다.

그는 "아들의 군 시절 휴가 문제를 비롯해 법무부 입장문 대필 의혹, 산사 방문 시의 부적절 갑질 논란 등 국민의 심기를 거스를 일들이 그를 겹겹이 둘러싸고 있다"며 "국민은 그 자체가 불편한 것이고 그래서 야당 국회의원이 본인에게 물은 것뿐"이라고 설명했다.

이어 "그런데 추 장관의 답변은 아들 문제 거론은 '도를 넘는 질의'라고 뭉개고 입장문 대필 의혹은 남녀 문제로 바꿔 버리는 놀라운 신공을 보여 줬다"며 "그러면서 하는 말이 '그래서 어쨌다는 거냐'다. 그래서 문제라는 것"이라고 덧붙였다.

윤 부대변인은 "장관이 연일 좌충우돌하니 법무부 일이 제대로 될 리가 없다"며 "당장 박원순 전 시장 고소 예정 사실을 서울중앙지검이 하루 전에 알았다는 것 아닌가. 피해자 면담도 취소했다는데 장관 말만 듣는 서울중앙지검에서 일을 이렇게밖에 처리할 수 없었는지 대단히 아쉽다"라고 지적했다.

그는 "한가하게 부동산 문제에까지 참견할 법무부 장관 자리가 아니"라며 "'일개' 장관에 불과한 그가 국민의 대표가 묻는 대정부질문 답변을 오만함과 사적 감정표현으로 일관한 것은 국민 무시에 다름 아니다"라고 비판했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr