속보[아시아경제 허미담 기자] 여성가족부는 고(故) 박원순 전 서울시장의 성추행 의혹과 관련해 다음 주에 서울시에 현장 점검을 나간다고 23일 밝혔다.

황윤정 여성가족부 권익증진국장은 이날 오전 기자들을 대상으로 박 전 시장 의혹 사건에 대한 처리 방향을 설명하고 "이번 달 말 서울시에 대한 현장 점검을 하겠다"고 밝혔다. 이번 달의 마지막 날인 31일부터 현장 점검이 진행될 전망이다.

황 국장은 지난주 여가부가 개최한 긴급회의와 관련해 "위계와 위력 관계에서 (발생한 성범죄에 대해) 신고를 원활히 하고 피해자가 정상적으로 생활에 복귀할 수 있는 여건을 조성하기 위해 관계기관 협의 통해서 재발 방지 대책을 마련하고자 준비 중"이라고 밝혔다.

이어 피해자인 전직 비서 A씨에 대해 "피해자와는 연락을 유지하고 있고 안전하게 지내고 있다"고 전했다

