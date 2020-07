에몬스가구, 3년 연속 '소비자웰빙환경만족지수' 1위

해당 상품 및 서비스를 이용해 본 경험이 있는 5만5000명 소비자의 선택

[아시아경제 김종화 기자]표정있는가구 '에몬스'는 한국표준협회(KSA)가 주관하는 '2020 소비자웰빙환경만족지수(KS-WEI)' 가정용 가구 부문 3년 연속 1위에 선정됐다고 23일 밝혔다.

올해로 제17회를 맞이한 소비자웰빙환경만족지수(KS-WEI)는 한국표준협회와 연세대학교 환경과학기술연구소가 소비자들이 이용하는 상품과 서비스의 웰빙 정도를 건강성(Health), 환경성(Environment), 안전성(Safety), 충족성(Satisfaction), 사회성(Social Responsibility) 5개 차원을 통해 해당 부문별로 웰빙 만족도 1위를 선정하는 제도다.

올해 소비자웰빙환경만족지수는 총 84개 상품군(17개 서비스 포함), 275개 브랜드를 선정하고, 상품 및 서비스를 이용해 본 경험이 있는 5만5000명의 소비자를 대상으로 조사를 실시, 건강성, 환경성, 안정성, 충족성, 사회성 등 5개 부문을 평가했다. 에몬스가구는 가정용가구 부문 최고 점수를 획득해 지난해에 이어 3년 연속 1위 기업에 선정됐다.

노현관 에몬스 홍보실 부장은 "이번 수상은 에몬스가구 고객들의 만족도가 반영된 만큼 뜻깊은 결과라고 생각한다. 앞으로도 고객들이 만족할 수 있는 디자인과 품질, 서비스로 더 큰 감동과 행복을 줄 수 있도록 더욱 노력하겠다"고 말했다.

