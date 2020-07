LS일렉트릭, 마이크로소프트와 '빅데이터 활용 기술' 개발

'스마트공장·디지털전환' 연구개발 협력

[아시아경제 이동우 기자] LS일렉트릭은 23일 한국마이크로소프트와 인공지능과 클라우드를 활용한 스마트팩토리 및 디지털전환 분야 연구개발(R&D) 협력을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 밝혔다.

두 기업은 이번 'LS ELECTRIC R&D STAR partners™' 협약을 통해 LS일렉트릭 청주스마트공장에 마이크로소프트의 인공지능, 클라우드 기술을 활용해 스마트팩토리 고도화 기술 연구개발 등 디지털 전환 연구개발 협력에 나설 계획이다.

LS일렉트릭은 자사 생산공정에 마이크로소프트의 클라우드 사물인터넷(IoT) 플랫폼인 '애저(Azure) IoT' 및 데이터플랫폼, 인공지능 등을 활용해 소음, 진동분석 및 설비예지보전, 딥러닝 등을 활용한 불량 탐지 기술 개발을 추진한다.

마이크로소프트는 유관 레퍼런스 아키텍쳐, 전력분야 디지털전환 트렌드 데이터 등을 제공할 계획이다.

또 국내 중소·중견기업 대상 스마트팩토리 구축 확대를 위해 유관기관 및 관련기업과의 협력을 강화하고, 뿌리산업 경쟁력을 높이는 등 한국형 스마트팩토리 플랫폼 관련 산업의 해외 시장 확대에도 함께 노력하기로 했다.

김영근 LS일렉트릭 최고기술책임자(CTO)는 "글로벌 기업 모두가 4차 산업혁명 시대 생존을 위한 전략을 모색하고 있는 지금 전력, 자동화 분야를 대표하는 LS일렉트릭과 세계 최고의 클라우드 기업 마이크로소프트가 파트너십을 맺은 것은 매우 뜻 깊다"며 "디지털전환에 연구개발 역량을 집중해 스마트에너지 산업 주도권 선점에 최선의 노력을 다할 것" 이라고 말했다.

장홍국 한국마이크로소프트 부문장은 "두 기업은 지난 40여년 이상 전력, 자동화 산업을 선도하며 축적해 온 노하우를 바탕으로 성공적 디지털 트랜스포메이션을 함께 이룰 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 강조했다.

한편 LS일렉트릭은 ‘LS ELECTRIC R&D STAR partners™’를 통해 연구개발(R&D) 성과 향상과 업계 상생 도모를 위해 우수 기술협력 파트너 기업을 발굴하고, 지속적인 기술협력 및 교류를 확대하고 있다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr