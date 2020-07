삼성전자 '갤럭시Z플립 5G' 공개…국내는 9월 출시

8월7일 미국부터 순차 출시…가격은 약 173만원

미스틱 브론즈·그레이 2가지 색상…지문 덜 묻어나

국내에서는 9월 중 출시, 가격은 미정

삼성전자가 22일(현지시간) US 뉴스룸을 통해 갤럭시Z플립 5G를 공개했다.

[아시아경제 한진주 기자] 삼성전자가 폴더블 스마트폰 '갤럭시Z플립 5G'를 오는 8월7일부터 글로벌에 출시한다. 8월5일 언팩에서 등장할 것으로 예상됐지만 '갤럭시 5형제' 중 가장 먼저 공개됐다.

22일(현지시간) 삼성전자는 미국 뉴스룸에서 '갤럭시Z 플립 5G를 공개했다. 미국 등 일부 국가에서 8월7일부터 순차 출시되며 가격은 1449.99달러(한화 약 173만원)로 전작(165만원)보다 소폭 올랐다. 국내 출시는 9월이며 출고가는 미정이다.

노태문 삼성전자 무선사업부장(사장)은 "갤럭시Z플립에서 5G 속도와 연결성을 제공해 5G 기기 포트폴리오를 확장하고 소비자들에게 의미있는 경험과 보다 많은 일을 처리할 수 있게 도와줄 것"이라고 말했다.

갤럭시Z플립 5G는 전작과 디자인은 동일하지만 AP와 램 사양을 개선했다. 갤럭시 제품 중 최초로 스냅드래곤 865+ 칩셋을 탑재해 전작보다 그래픽과 처리속도 등을 끌어올렸다. LTE 모델에서는 스냅드래곤 855가 탑재됐다. 램 용량도 8GB에서 12GB로 늘어났다.

갤럭시Z플립 5G 미스틱 브론즈 3D 이미지(출처=삼성전자 US 뉴스룸)

갤럭시Z플립 5G 미스틱 그레이 3D 이미지(출처=삼성전자 US 뉴스룸)

5G 모델은 미스틱 브론즈와 그레이 2가지 색상으로 출시된다. 블랙과 퍼플 색상으로 출시됐던 전작과 비교해 한층 차분한 인상을 준다. 지문이 잘 묻어나지 않도록 헤이즈 공법의 마감을 적용했다.

삼성전자는 "휴대성을 위해 Z플립의 폼팩터는 유지하면서 5G 연결에 필요한 구성요소를 추가했고 두가지 새로운 프리미엄 색상으로 출시된다"고 밝혔다.

갤럭시Z플립 5G는 원하는 각도에서 고정시킬 수 있고 유튜브를 볼 때도 화면의 절반은 동영상을 재생시키고 하단에서는 자막이나 댓글을 볼 수 있는 '플렉스 모드'를 지원한다. 플렉스 모드에서 두 번 두드리면 미리보기 창 위치가 상단에서 하단으로 바뀐다.

멀티 윈도우 모드에서는 원하는 앱을 끌어 놓으면 한번에 두개의 앱을 사용할 수 있다. 메시지 앱과 갤러리 앱을 동시에 열어 사진을 빠르게 공유하는 것도 가능하다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr