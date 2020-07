오리온 제주용암수, 미국 식품의약국(FDA) 안전성 확인

美 FDA 지정 검사기관 22개 항목 제품 검사 결과, 영양성분 확인 및 병원성 미생물 불검출

오리온 자체 90개 항목 수질 검사로 품질관리에 만전… 글로벌 브랜드 도약 위한 품질 경영

[아시아경제 이선애 기자] 오리온 오리온 271560 | 코스피 증권정보 현재가 135,000 전일대비 4,500 등락률 -3.23% 거래량 82,568 전일가 139,500 2020.07.22 15:30 장중(20분지연) close 은 ‘ 오리온 오리온 271560 | 코스피 증권정보 현재가 135,000 전일대비 4,500 등락률 -3.23% 거래량 82,568 전일가 139,500 2020.07.22 15:30 장중(20분지연) close 제주용암수’가 미국 식품의약국(FDA) 지정 검사기관으로부터 영양성분 및 안전성 확인을 받았다고 23일 밝혔다.

오리온 오리온 271560 | 코스피 증권정보 현재가 135,000 전일대비 4,500 등락률 -3.23% 거래량 82,568 전일가 139,500 2020.07.22 15:30 장중(20분지연) close 제주용암수는 미국 FDA 지정 검사기관에 제품 검사를 의뢰한 결과, 총 22개 항목에 대해 칼슘, 칼륨 등 영양성분 확인 및 병원성 미생물 불검출로 위생상 이상이 없음을 확인 받았다. 해외 검사기관으로부터 안전성을 확인한 만큼 중국, 베트남 등 해외시장 진출에 더욱 힘을 실을 수 있게 됐다.

오리온 오리온 271560 | 코스피 증권정보 현재가 135,000 전일대비 4,500 등락률 -3.23% 거래량 82,568 전일가 139,500 2020.07.22 15:30 장중(20분지연) close 은 국내외 품질 분석기관으로부터 검사를 받는 것 외에 자체적으로 90여 개 항목의 수질 검사를 실시하는 등 품질관리에 만전을 기하고 있다. 향후 국제적으로 공인된 기관에 연 1회 이상 수질 검사를 의뢰해 오리온 오리온 271560 | 코스피 증권정보 현재가 135,000 전일대비 4,500 등락률 -3.23% 거래량 82,568 전일가 139,500 2020.07.22 15:30 장중(20분지연) close 제주용암수의 신뢰도와 글로벌 경쟁력을 높인다는 계획이다.

오리온 오리온 271560 | 코스피 증권정보 현재가 135,000 전일대비 4,500 등락률 -3.23% 거래량 82,568 전일가 139,500 2020.07.22 15:30 장중(20분지연) close 제주용암수는 미네랄 부족을 겪고 있는 현대인들을 위해 미네랄 함량을 높인 프리미엄 미네랄워터다. 원수로 사용하는 ‘용암수’는 바닷물이 화산암반층에 의해 자연여과되어 육지의 지하로 스며든 물로 미네랄이 풍부할 뿐만 아니라 유기물 및 병원균 등이 거의 없는 깨끗한 수자원이다. 오리온 오리온 271560 | 코스피 증권정보 현재가 135,000 전일대비 4,500 등락률 -3.23% 거래량 82,568 전일가 139,500 2020.07.22 15:30 장중(20분지연) close 제주용암수는 지난 6월 온?오프라인 전 채널 판매를 개시한 이후 한 달 만에 150만병 판매를 돌파하는 등 소비자들로부터 높은 호응을 얻고 있다. 또한 우수한 제품력을 바탕으로 중국, 베트남 등 본격적인 글로벌 시장 공략에도 나섰다. 중국에서는 ‘ 오리온 오리온 271560 | 코스피 증권정보 현재가 135,000 전일대비 4,500 등락률 -3.23% 거래량 82,568 전일가 139,500 2020.07.22 15:30 장중(20분지연) close 제주용암천’(현지명 好?友 熔岩泉, 하오리요우 롱옌취엔)이라는 제품명으로 상하이, 베이징, 광저우 등 2030세대 직장인들이 모여있는 대도시를 중심으로 판매를 시작했다. 베트남에서는 현지 한류 열풍에 발맞춰 ‘ 오리온 오리온 271560 | 코스피 증권정보 현재가 135,000 전일대비 4,500 등락률 -3.23% 거래량 82,568 전일가 139,500 2020.07.22 15:30 장중(20분지연) close 제주용암수’ 한글 제품명을 라벨에 병기해 ‘한국에서 온 프리미엄 미네랄워터’ 이미지를 구축해 나가고 있다.

오리온 오리온 271560 | 코스피 증권정보 현재가 135,000 전일대비 4,500 등락률 -3.23% 거래량 82,568 전일가 139,500 2020.07.22 15:30 장중(20분지연) close 관계자는 “국내뿐 아니라 해외 시장에서도 인정 받을 수 있는 품질을 유지할 수 있도록 만전을 기할 것”이라며 “우수한 품질과 제주의 청정 이미지를 바탕으로 오리온 오리온 271560 | 코스피 증권정보 현재가 135,000 전일대비 4,500 등락률 -3.23% 거래량 82,568 전일가 139,500 2020.07.22 15:30 장중(20분지연) close 제주용암수를 한국을 대표하는 글로벌 브랜드로 만들어가겠다”고 말했다.

