진중권, '자괴감' 秋에 "그럼 이개장관 장관?…국토부 겸직 착각"

추미애 "검사장에게 '일개 장관' 막말 들어…상당히 자괴감"

[아시아경제 김수완 기자] 추미애 법무부 장관이 22일 한동훈 검사장이 자신을 '일개 장관'이라고 표현한 것에 "자괴감을 느꼈다"고 밝힌 데 대해 진중권 전 동양대 교수가 "국민 앞에서 당연히 '일개장관'이지, 그럼 '이개장관'인가? 자기가 국토부 장관을 겸직하고 있다고 착각하신 모양"이라고 일갈했다.

진 전 교수는 이날 자신의 페이스북에 관련 기사를 공유하며 "추미애 vs. 한동훈. 자, 누가 진짜 국민을 위해 일하는 사람인지 판단해보라"라며 이같이 말했다.

이어 진 전 교수는 전날 이동재 전 채널A 기자 측이 공개한 한동훈 검사장과의 부산 대화 녹취록 전문을 인용했다. 해당 녹취록은 이 전 기자 측이 지난 2월13일 당시 부산고검 차장검사로 있던 한 검사장을 만나 나눈 대화 내용을 담고 있다.

한 검사장은 추 장관이 '청와대 울산시장 선거개입' 사건 공소장 공개를 거부한 것을 비판했다.

해당 녹취록에 따르면 한 검사장은 이 전 기자에게 '일개 장관이 헌법상 국민의 알 권리를 포샵(포토샵)질을 하고 앉아있다', '무조건 수사를 막겠다, 권력 수사를 막겠다는 그런 일념밖에 없어서 그렇다' 등의 발언을 했다.

이에 진 전 교수는 "추 장관이 공소장 비공개하겠다고 뻘짓(허튼짓) 했던 것 기억하시죠?"라면서 "바로 다음날 공소장이 전재됐다. 이분이 아스트랄(astral·4차원적이고 난해한 구석이 있음)하시지 않냐. 공개된 녹취록에는 추 장관의 문제가 조목조목 지적돼있다"라고 했다.

그러면서 진 전 교수는 추 장관의 문제에 대해 구체적으로 나열했다. 그는 "첫째, 누군가의 꼭두각시에 불과하다는 것. 장관 부임하자마자 인사를 콕 집어냈다고 하지 않나. 누군가 리스트를 적어줬다는 얘기다. 이번에 문제가 된 '수명자'라는 표현. 인형의 입으로 말하는 복화술사의 존재가 드러난 거다"라고 지적했다.

이어 "둘째, 장관이 공부를 안 한다는 것. 아랫사람들에게 근거를 찾아오라고 닦달한다고 하지 않냐. 공소장 비공개니, 말도 '18세기' 같은 소리 해놓고, 엉터리 해명으로 변명하다가 줄줄이 깨졌던 거 기억하시죠? 하는 말마다 다 틀린다"라면서 "셋째, 오직 권력 수사를 막겠다는 일념밖에 없는 것"이라고 했다.

끝으로 그는 한 검사장이 녹취록에서 "이럴 때 잘하라고 검사들이 신분 보장받는 거예요. 징징거리지 말라 그래. 신분 보장받고 있어서 평생 영감 소리 받고 사는 거 아니에요? 나쁜 놈을 잡아야지. 그렇게 하라고 월급 받는 거 아니야?"라고 언급한 것에 대해 "일갈이 시원하다"라고 덧붙였다.

김수완 기자 suwan@asiae.co.kr