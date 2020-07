추미애 "남자인 최강욱은 '수명자' 쓸 수 있고 여자인 나는 못 쓰나"

[아시아경제 이지은 기자] 추미애 법무부 장관이 유출 의혹을 받는 법무부 입장문 초안의 '수명자(受命者)' 용어에 대해 대정부질문에서 "남자인 최강욱 의원은 수명자를 쓸 수 있고 나는 여자라서 못 쓰나"며 반발했다.

추 장관은 22일 대정부질문에서 김태흠 미래통합당 의원의 질의에 대해 "수명자라는 말은 법전에 있는 말"이라며 이같이 말했다.

김 의원은 앞서 최 의원이 페이스북에 '수명자'라는 단어가 들어간 법무부 입장문 초안을 올렸다가 문제가 된 사안을 지적하며 최 의원이 법무부 입장문 초안 작성에 관여한 것 아닌가 하는 추측이 있다고 지적했다. 평소 최 의원이 잘 쓰는 단어지만 추 장관은 쓴 적도 없는 단어라는 이유에서다.

이에 대해 추 장관은 "김 의원이 논리적으로 인과관계가 성립되는 질문을 해야지 수명자라는 말을 제가 안 쓴다고 하는건 아니다"라며 "저는 명령, 지휘 등 이런 말을 즐겨 쓴다. 이런 말을 왜 쓰면 안 되나, 최고 감독자인데"라고 강조했다.

이어 "검찰총장은 장관의 명을 받들어야 한다는 의미로 '수명자'라고 명확하게 쓴 것"이라고 덧붙였다.

추 장관은 "김 의원 논리는 남자인 최강욱 의원은 그런 용어 쓸 수 있고 여자인 저는 그런 말 쓸수 없다고 하는 건가"라며 "고 박원순 서울시장 피해자는 그렇게 안타까워하면서 제 아들까지 엮어서 (사생활을) 그렇게 물어보나"라고 억울함을 토로하기도 했다.

이 과정에서 민주당과 통합당 의원들이 서로 목소리를 높이며 고성이 오가기도 했다.

김 의원이 '아들 사생활 문제에 강력 대처하더니 박 시장 피해자에 대한 2차 가해에 대해서는 왜 침묵하느냐'고 물은 데 대한 답변이다. 추 장관은 "내 아들은 아무 문제가 없고, 이 사건과 제 아들을 연결시키는 것은 바람직하지 않다"며 "질의에도 금도가 있다"고 말했다.

주무장관임에도 사건에 대해 별다른 입장을 내지 않는 것과 관련해서는 "지켜보고 있다"며 "경찰 수사중이고, 검찰 단계 넘어와서 보고받게 된다면 말씀드릴 수 있다"고 말했다.

과거 법무부 장관의 수사지휘권 폐지 법안에 참여했음에도 본인이 수사지휘권을 행사한 것을 지적하자 "그 당시 당론"이라며 "24년 전에는 법무부 장관이 검사 출신이고, 아침부터 밤 늦게까지 검사출신 법무부 장관이 상례적으로 지휘를 했고 검찰총장이 말없이 따랐던 때"라고 설명했다.

이어 "그때와 지금은 다르다"며 "지금은 법무부장관이 극히 예외적으로 중립성을 깨든가, 스스로 회피해야 마땅한 사건에 대해서 깊숙이 개입하기 위해서 부장회의와 수사자문단을 하고 있는 상황에서 불가피하게 수사지휘권을 발동하지 않을수 없었다"고 덧붙였다.

