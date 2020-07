이탈리아 연구팀 "코로나19 중국서 온 것 아냐"

SCMP, 밀라노대학 연구팀 인용 보도

[아시아경제 권재희 기자] 이탈리아 북부를 중심으로 확산한 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)이 중국에서 직접 전파된 것이 아닐 수도 있다는 주장이 나왔다.

22일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 이탈리아 밀라노대학의 카를로 페데리코 페르노 교수 연구팀은 최근 의학논문 사전 공개사이트를 통해 이같은 연구결과를 발표했다.

이탈리아 롬바르디는 지난 2월20일께 유럽지역에서 가장 먼저 코로나19가 확산한 지역으로 알려졌으며, 이탈리아 전체 확진자의 3분의 1 이상이 몰린 곳이다. 이탈리아는 이보다 앞선 1월 말 서구에서 가장 먼저 중국과의 항공기 운항을 중단한 바 있다.

연구진은 2~4월 롬바르디의 코로나19 환자 샘플 346개와 유전자 염기서열 분석 방식으로 바이러스 기원을 추적했다.

그 결과 바이러스주는 2개 계통이었으나, 지난 1월 초 중국이 공개한 바이러스주는 없었던 것으로 나타났다.

연구진은 "다양한 지역에서 롬바르디로 바이러스가 유입됐을 가능성이 있다"고 밝혔다. 가장 유력한 지역으로는 중부유럽으로, 이곳의 바이러스주에서 롬바르디 지역과 비슷한 변이가 관찰됐다고 덧붙였다.

또한 연구진은 롬바르디지역에 1월 하순 바이러스가 유입됐을 것으로 추정했다.

앞서 미국 질병예방통제센터와 뉴욕 보건당국 역시 3월 뉴욕에서 유행한 바이러스가 중국에서 온게 아님을 확인했다는 내용의 보고서를 최근 발표했다고 SCMP는 보도했다.

이 밖에 프랑스와 러시아에서도 자국에서 유행한 바이러스가 중국에서 온 게 아니라는 연구결과를 발표한 바 있다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr