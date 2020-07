[아시아경제 온라인이슈팀] 걸그룹 블랙핑크의 제니가 깜찍한 근황을 알렸다.

최근 제니는 자신의 인스타그램에 한 편의 짧은 동영상을 게재했다. 영상 속 제니는 러플이 인상적인 톱과 연두색 하의를 입고 아이스크림을 들고 포즈를 취하고 있다.

팬들도 "??best" "여신 제니" 등의 반응을 보이며 호응하고 있다. 해당 영상은 하루 만에 820만 조회수를 넘겼다.

