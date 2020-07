한국은행, 디지털혁신실 신설…AI·빅데이터 등 연구·적용

[아시아경제 김은별 기자] 한국은행은 올해 하반기 조직 개편을 통해 디지털혁신실을 신설한다고 22일 밝혔다.

디지털혁신실은 기획 담당 부총재보 직속으로 설치되며, 디지털 신기술과 최신 디지털 인프라 확충 등의 업무를 맡는다. 디지털혁신실의 하부조직으로는 혁신기획팀, 디지털신기술반, 데이터서비스팀을 설치한다.

▲인공지능(AI), 빅데이터 등의 정책수행 및 내부경영에의 적용방안 연구 ▲전행적 차원의 데이터 거버넌스 정책과 전략 수립 ▲조사연구플랫폼 등 최신 디지털인프라 확충 등의 업무다.

한은은 디지털혁신실을 통해 향후 본격적으로 인공지능(AI), 블록체인 등 기술을 업무에 도입할 계획이다. 한은 관계자는 "조직 내에서 적극적으로 참여를 희망한 직원들을 디지털혁신실에 집중 배치할 예정이며, 향후 해당 직원들의 역량과 전문성을 최고 수준으로 이끌어내 효과적으로 조직역량화하는 방안을 모색할 것"이라고 전했다.

