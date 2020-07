KB증권, 다음달 24일부터 FX마진거래 업무 중단…"투자자 보호 차원"

[아시아경제 오주연 기자] KB증권이 개인 투자자들의 투자 피해를 막기 위해 외환차익거래(FX마진거래) 서비스를 중단한다.

22일 금융투자업계에 따르면 KB증권은 다음달 24일부터 FX마진거래를 위한 신규 계좌 개설 및 신규 진입 주문을 받지 않기로 했다. 올 연말까지 기존 계좌의 보유 잔고도 청산될 예정이다.

KB증권 관계자는 "최근 파생상품에 대한 개인 투자자들의 관심이 높아지면서 FX마진거래도 증가하고 있는데 위험도 등을 고려해 투자자 보호 차원에서 거래 업무를 중단하기로 했다"고 말했다.

KB증권은 향후 장외 파생상품인 FX마진거래에 몰렸던 투자자들의 수요를 장내 통화 선물거래로 돌아갈 수 있도록 하겠다는 계획이다.

FX마진거래는 두 개의 통화를 동시에 사고팔며 환차익을 노리는 거래다. 최대 10배의 레버리지(차입투자)가 가능한데, 환 변동성이 커질 경우에는 큰 손실을 볼 수 있다.

고위험·고수익 금융투자상품인 만큼 금융당국의 인가를 얻은 금융회사를 통해서만 투자할 수 있다. 그러나 최근 파생상품에 대한 개인들의 관심이 높아진 상황에서 불법 사설 거래업체를 통한 FX마진거래가 발생, 피해가 속출하자 금융감독원이 사설 FX마진거래에 대한 '소비자경보(주의 단계)'를 발령한 바 있다.

