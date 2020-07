조혜정, 父 조재현 '미투' 파문 2년 만에 SNS 활동 포착…"멋져요"

[아시아경제 김연주 인턴기자] 배우 조재현의 딸 조혜정의 소셜네트워크서비스(SNS) 활동이 포착됐다.

조혜정은 21일 배우 한보름의 인스타그램 게시물에 "멋져요"라는 댓글을 달았다.

조혜정과 한보름은 지난 2017년 방영된 KBS 2TV 드라마 '고백부부'에 함께 출연하면서 인연을 맺은 것으로 알려졌다.

조혜정은 아버지 조재현이 '미투 운동' 가해자로 지목되면서 연예계 활동을 중단했다.

지난 2018년 '미투 운동'이 촉발했을 당시, 조재현에게 성폭행 혹은 성추행 피해를 입었다고 주장하는 여성이 5명이 연이어 나왔다. 이에 조재현은 "누구도 성폭행하거나 강간한 적이 없다"면서도 "모든 것을 내려놓겠다"고 활동 중단을 선언했다.

한편 조혜정은 미국극예술아카데미 졸업 후 단편 영화에 출연하며 경력을 쌓아왔다. 이후 OCN 드라마 '신의 퀴즈4'에서 우정미 역을 맡으며 데뷔했으며, 지난 2015년 SBS '일요일이 좋다-아빠를 부탁해'에서 아버지 조재현과 함께 출연하면서 얼굴을 알렸다.

김연주 인턴기자 yeonju1853@asiae.co.kr