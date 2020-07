[아시아경제 구은모 기자] 필로시스헬스케어 필로시스헬스케어 057880 | 코스닥 증권정보 현재가 1,305 전일대비 40 등락률 -2.97% 거래량 2,616,966 전일가 1,345 2020.07.22 13:38 장중(20분지연) close 가 자산 매각을 통해 탄력적인 자산운용 및 재무구조 개선에 나선다.

필로시스헬스케어는 경기도 성남시 분당구 소재의 토지 및 건물 등 유형자산을 매각한다고 22일 공시를 통해 밝혔다. 매각금액은 180억원 규모로 지난해 자산총액 684억원의 약 26.63%에 해당하는 금액이다. 거래 상대는 애드파마 주식회사로 처분 완료 예정일은 다음달 25일이다.

필로시스헬스케어 관계자는 “이번 자산 매각 배경은 탄력적인 자산 운용 및 재무구조 개선으로 자산매각 대금을 통해 부동산을 담보로 기발행된 140억원 규모의 전환사채(제11회 125억원, 제12회 15억원)의 부담도 해소될 것”이라며 “코로나19 진단키트 및 검체채취키트 등 사업에 필요한 신속한 자금 집행을 위해 이번 자산 매각을 결정했다”고 설명했다.

