볼보 XC90·XC60 'T8 R-Design' 에디션 사전계약…가격 1000만원 낮춰

차별화된 R 디자인 패키지 적용

총 405마력의 PHEV 엔진 탑재

기존 T8 모델보다 1000만원 저렴

내달 본격 판매 시작

[아시아경제 김지희 기자] 볼보자동차코리아가 다음달 XC90·XC60 T8 R-Design 에디션 판매에 앞서 22일부터 사전계약을 시작한다.

새롭게 선보이는 XC90·XC60 T8 R-Design 에디션은 차별화된 R-Design 패키지를 적용하면서도 기존 T8 모델 대비 가격을 낮췄다. R-Design 특유의 스포티한 외관 이미지를 완성하는 시그니처 디자인 룩과 인테리어 패키지 적용, 첨단 안전기술 및 편의사양이 특징이다. 여기에 친환경 파워트레인 전략에 따라 가솔린과 전기모터 합산 총 405마력의 플러그인 하이브리드 엔진(리차지 T8)을 탑재해 효율적이면서도 역동적인 주행이 가능하도록 했다.

외관은 하이글로스 블랙 색상으로 마무리된 전면부 R-Design 전용 가로형그릴 및 사이드 미러캡, 그린하우스, 루프레일 등으로 날렵하고 강인한 이미지를 완성했다. 또 R-Design 전용 스포츠 섀시를 통해 단단하고 안정감 있는 주행 성능을 제공한다.

차량 내부 역시 민첩한 주행에 적합한 R-Design 전용 스포츠 레더 스티어링과 스포츠 페달, 블랙 스포츠 시트를 적용했다. 운전석과 조수석을 가로지르는 인테리어 인레이를 메탈 메시 소재로 적용해 간결하면서도 세련된 이미지를 구현했다. XC60 T8 R-Design에서는 ‘버스팅 블루 메탈릭’ 컬러도 추가로 제공한다.

플러그인 하이브리브(T8) 파워트레인을 통해 강력한 주행성능도 갖췄다. 수퍼차저와 터보차저를 포함한 가솔린 엔진과 전기모터의 결합 형태로 최고출력 405마력(가솔린 엔진 318마력+전기 모터 87마력)을 제공한다. 가솔린 엔진으로 2200-5400rpm 구간에서 최대 토크 40.8㎏·m, 전기 모터로는 낮은 엔진 회전 구간에서 최대토크 24.5㎏·m를 발휘한다.

올해 한정으로 제공되는 XC90 T8 R-Design의 가격은 9290만원, XC60 T8 R-Design의 가격은 7100만원이다. 동일모델 기본 T8 인스크립션 모델 대비 약 1000만원 이상 가격을 낮게 책정했다.

이윤모 볼보자동차코리아 대표는 “XC90·XC60 T8 R-Design에디션은 우수한 상품성을 바탕으로 차별화된 볼보자동차만의 다이내믹 SUV를 경험할 수 있는 기회”라며 “앞으로도 다양한 선택지를 제공해 프리미엄 SUV시장을 선도해 나갈 것”이라고 밝혔다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr