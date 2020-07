폭발 위험 ‘리튬 이차전지’ 대신할 배터리 나오나

부경대 오필건 교수, 전고체전지용 새 전극 개발

리튬이차전지 대체할 새 배터리 상용화 앞당긴다

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 차세대 대용량 이차전지로 주목받고 있는 ‘전고체전지’의 새로운 전극이 개발돼 관심이 쏠리고 있다.

전고체전지는 전지의 양극과 음극 사이에 있는 전해질을 기존 액체에서 고체로 대체한 차세대 배터리이다.

22일 부경대에 따르면 인쇄정보공학과 오필건 교수가 상온에서도 전고체전지의 출력을 높일 수 있는 새로운 전고체전지용 전극을 설계했다.

최근 전기차, 전기선박, 전력저장시스템 등 새로운 대용량 이차전지 시장이 급성장하면서 폭발 등 안전성 문제가 대두되고 있는 리튬이온전지를 대체할 수 있는 전고체전지 관련 연구가 활발히 진행되고 있다.

현재 쓰고 있는 전고체전지의 전극은 상온에서는 높은 출력을 낼 수 없어 온도를 높여주는 별도의 시스템이 필요했지만, 오 교수는 유니스트 조재필 교수와 공동연구를 해 전극의 전도도를 크게 높일 수 있는 새로운 전극 디자인을 설계해 제시했다.

오 교수는 10마이크로(㎛) 급 크기의 일차입자형 양극활물질을 오밀조밀하게 쌓고, 활물질 표면에 전해질과 도전체를 교차로 코팅했다. 활물질 간 전자와 리튬이온의 이동 특성을 크게 개선한 전극 디자인이 새롭게 탄생하게 됐다.

오 교수는 “이번에 개발한 새로운 전극을 적용하면 상온에서도 전고체전지의 고출력 특성을 확보하지 않아도 돼 별도로 온도를 올리는 시스템 없이 전고체전지를 사용할 수 있다”고 말했다.

이 연구결과를 담은 논문은 에너지, 재료 분야 국제저널 (IF: 25.245)에 게재됐다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr