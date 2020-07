태영호 "北에 1조1천억 퍼줘…김정은에 빚 갚으라 독촉해야"

[아시아경제 김가연 기자] 태영호 미래통합당 의원은 2000년부터 우리 정부가 북한에 제공한 차관이 1조1천억 원이 넘는다며, 공식적으로 북한에 상환을 요구해야 한다고 21일 주장했다.

태 의원은 "정부는 북한 김씨 일가를 위해 국민의 혈세를 퍼주었으나 북한은 전혀 갚을 생각을 안 하고 있다"며 "더는 북한에 퍼주는 일은 그만하고, 공식적으로 김정은에게 빚을 갚으라고 독촉해야 한다"고 했다.

이날 태 의원이 통일부로부터 제출받은 자료에 따르면, 우리 정부가 지난 2000년부터 현재까지 북한에 제공한 차관은 1조1198억 원에 달한다.

2000년부터 2007년까지 식량 차관으로 8647억 원, 2002년부터 2008년까지 철도도로 연결 자재 관련 차관 1593억 원, 경공업 원자재 등의 구매를 위한 차관 958억 원 등을 제공했다.

북한은 2008년 28억 상당의 아연괴(1005t)를 현물 상환을 제외하고, 차관을 상환하지 않았다. 정부는 2012년 6월 최초 상환기일 도래 이후 매 분기 상환 촉구 통지문을 발송하고 있으나 북한은 이에 응하지 않고 있다.

김가연 기자 katekim221@asiae.co.kr