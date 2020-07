산청 전통시장 경기침체 극복 ‘잔치한마당’행사

‘장구의 신’ 박서진 등 사랑모아예술단 음악회



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 산청군이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인한 전통시장 경기침체를 극복하고 골목상권 활성화를 위해 ‘잔치 한마당’ 행사를 개최한다고 21일 밝혔다.

군은 오는 24일 시천면 덕산시장 작은 음악회를 시작으로 8월 1일 산청시장, 8월 14일 덕산시장에서 ‘골목소상공인 한마당 행사’가 진행된다.

먼저 21일 산청시장 잔치한마당에는 ‘서울 대전 대구 부산’의 작곡가인 가수 정의송을 비롯해 장성아, 한봄, 필리핀 가수 할린 등이 출연했다.

24일 열리는 덕산시장 작은 음악회는 지역 문화예술 봉사단체인 ‘사랑 모아 예술단(단장 장대화)’이 주축이 돼 지역 가수 공연과 민요, 고전무용, 색소폰 연주 등을 선보인다.

덕산시장 번영회는 행사 당일 코로나19 예방을 위해 일회용 마스크 150매를 배부할 예정이다.

특히 오는 8월 1일 산청시장에서 열리는 행사에는 최근 ‘미스터 트로트’ TOP7과 함께 TV조선 ‘사랑의 전화상담실’에 출연해 화제를 모은 ‘장구의 신’ 박서진이 산청시장을 찾는다.

산청군과 산청시장·덕산시장 번영회는 코로나19로 어려움을 겪는 지역경제에 활기를 불어넣는 것은 물론 산청을 찾는 방문객에게 볼거리를 제공하기 위해 이번 행사를 기획했다.

군 관계자는 “지역사회와 상생하는 착한 소비에 참여하는 분위기를 확산하기 위해 골목상권 활성화 행사를 마련하게 됐다”며 “앞으로도 지속해서 지역경제를 살리기 위한 다양한 정책을 마련해 나가겠다”고 말했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr