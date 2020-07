'해상 음주운항 AI로 잡는다'…해경청, 기술개발 전담조직 신설

선박교통관제기술개발단, 2022년까지 AI 시스템 개발

선박 과속·항로이탈 정보 관제사 실시간 제공

[아시아경제 박혜숙 기자] 해양경찰청은 해상 음주 운항 사고를 예방하기 위한 인공지능(AI) 기술을 개발할 '선박교통관제기술개발단'을 21일 신설했다.

선박교통관제기술개발단은 해상교통관제센터(VTS) 시스템에 수집되는 선박 항적 등으로 빅데이터를 구축한다. 또 지그재그 항해 등 음주 운항 때 나타나는 항로 이탈 유형 등을 분석하고 탐지하는 AI 시스템을 2022년까지 개발할 예정이다.

이 시스템이 개발되면 음주 운항, 과속, 항로이탈 정보가 관제사에게 실시간으로 제공되고, 관제사의 확인을 거쳐 관할 해경서 종합상황실이나 함정 등에도 통보돼 현장 단속이 이뤄진다.

해경청은 기존 관제센터에 수집되는 단순 레이더 정보만으로는 음주운항을 가려내기가 어렵고, 넓은 바다에서 운항하는 선박의 특성상 자동차 음주측정과 같은 단속 방식을 적용하기가 불가능해 AI 기술을 개발하기로 했다.

최근 5년간 해상에서 적발된 음주 운항 건수는 모두 567건이며, 이 기간 음주 운항으로 인한 사고는 69건이다.

올해 2월 부산 광안대교에 선박이 충돌한 사고도 음주운항이 원인으로 밝혀졌다. 이로 인해 광안대교 수리 등 28억원의 재산 피해를 냈고, 두 달 가까이 차량 운행이 통제되는 등 시민 불편이 이어졌다.

해경청 관계자는 "해사안전법에 따른 처벌 기준을 강화했음에도 지속해서 음주 운항이 적발되고 있다"며 "음주 운항 자동탐지시스템을 개발해 바다 위 국민의 생명과 안전을 보호하기 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr