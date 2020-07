네이버 규정위반 악플 63% 줄었다

[아시아경제 부애리 기자] 네이버는 연초대비 올해 6월 규정 위반으로 삭제된 악성 댓글 건수가 63.3% 줄었다고 20일 밝혔다.

같은 기간 비공감 클릭은 21.5%, 신고는 53.6% 감소했다.

네이버는 "3월 '댓글 이력 공개'는 악성 댓글 작성 감소에, 4월 '특정인이 작성한 댓글 차단', 6월 '클린봇 업그레이드'는 악성 댓글 노출을 줄이는 데 크게 기여한 것으로 분석된다"고 설명했다.

연초 대비 6월 댓글 수는 0.7% 소폭 감소했는데, 작성자 수는 8% 늘었다. 작성자가 직접 삭제한 댓글 수는 20.8% 감소하고, 1인당 댓글 작성 빈도는 8% 줄었다.

네이버 측은 "댓글 이력 공개, 본인확인제 시행이 댓글 공간 위축을 가져올 것이란 우려가 있었으나 반대로 더 많은 사용자가 참여해 더욱 신중하게 다양한 목소리를 남기는 것으로 확인된다"고 분석했다.

이용자가 작성해 온 댓글 모음을 공개하도록 전환되면서 '댓글 모음 페이지' 방문 횟수는 4배 늘었다. 댓글 모음 페이지 하단 리스트를 통해 기사에 유입되는 경우도 22.5% 증가한 것으로 집계됐다.

지난달 19일 도입한 인공지능(AI) 댓글 관리 시스템 '클린봇 2.0'은 악성 댓글 판단 기준을 '욕설 단어'에서 '문장 맥락'으로 확대했다. 클린봇 2.0의 정확도는 95%에 달한다고 네이버는 설명했다. 도입 이전 대비 악플 탐지 건수는 최대 2배 늘었고, 악성 댓글 신고 건수는 19% 줄었다.

네이버는 "네이버는 AI클린봇의 성능 개선 외에도 악성 댓글 문제를 해결하기 위한 다양한 정책적, 기술적 시도들을 계속 해나갈 예정"이라고 덧붙였다.

