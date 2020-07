풍수해·폭염·물놀이 등 여름철 재난·안전사고 집중 관리

행안부 등 관계부처 합동으로 피해 최소화에 총력 대응

[아시아경제 조인경 기자] 행정안전부가 매년 여름 반복적으로 피해가 발생하고 있는 풍수해, 폭염, 물놀이 안전사고를 집중적으로 점검하고 대비 태세를 강화한다.

21일 행안부에 따르면, 올해 여름 강수량은 평년(723.2㎜)과 비슷하거나 적겠으나 대기 불안정으로 집중호우가 증가하고 폭염일수도 20~25일(열대야 12~17일)로 평년(9.8일)이나 작년(13.3일)보다 많을 것으로 전망되고 있다.

특히 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 장기화로 해외여행 수요가 급감하면서 국내 주요 여행지 물놀이 활동량이 상대적으로 증가할 것으로 예측됨에 따라 더욱 철저한 재난안전사고 대비가 필요한 실정이다.

정부는 이에 따라 우선 풍수해 안전관리 사각지대를 점검해 인명피해 우려 지역을 확대하고, 현장책임관(공무원)·관리관(주민대표) 복수 지정, 예찰 활동 강화, 위험차단시설 설치 등 안전관리를 강화하기로 했다.

또 수요자 맞춤형 위험 안내를 위해 기존에는 불특정 다수에게 보내던 위험알림 문자를 산사태 등 취약 주민에게만 전송하는 방식을 시범적으로 도입하며, 매년 반복적으로 차량 침수사고가 발생하는 둔치주차장을 대상으로 '차량 침수위험 신속 알림 시스템'도 확대 구축하기로 했다.

여름철 폭염 피해 및 코로나19 확산 방지를 위해 폭염특보 현황(기상청), 온열질환자 현황(질병관리본부), 폭염 위기경보단계(행안부) 등 폭염 관련 정보를 통합한 지리정보시스템(GIS)을 구축해 상황 관리 등에 활용하고, 개방 운영중인 실내 무더위쉼터의 방역을 강화하는 동시에 정자·공원 등 야외 무더위쉼터를 추가로 확대해 국민 불편을 최소화할 방침이다.

온열질환 사망자의 34%(2011년 이후 온열질환자 134명 중 46명 사망)를 차지하는 논·밭에서의 어르신 피해를 줄이기 위해 부모님께 안부전화하기 캠페인 등 홍보도 강화한다.

행안부와 복지부, 해양수산부, 문화체육관광부 등 중앙부처를 중심으로는 '물놀이 안전 관계부처 협의회'를 구성해 안전점검, 코로나19 예방·교육 등 체계적인 안전관리대책을 추진하고, 지자체에서도 관계기관과 안전·방역 협업체계를 구축해 물놀이장별 코로나19 예방 지침 준수 등에 대한 점검을 지속적으로 추진하기로 했다.

이밖에 코로나19 확산 방지를 위해 등 이재민 임시주거시설·실내 무더위쉼터 역시 수용인원을 50% 축소하고 거리두기 등으로 실내에서 감염병이 확산하지 않도록 방역 관리를 철저히 하고 있으며, 물놀이 활동 시에도 차양시설 및 이용자 간 거리두기, 개인물품 사용 등 안전대책을 추진하기로 했다.

안영규 행안부 재난관리실장은 "코로나19 방역과 함께 올 여름 재난안전사고로 인한 인명피해가 발생하지 않도록 대비에 철저히 할 것"이라며 "국민들께서도 여름철 안전수칙을 준수해 안전한 여름나기에 협조해 달라"고 당부했다.

